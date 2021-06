Un turista inglese di 51 anni – A.T. le sue iniziali – è stato arrestato nella notte a Massa Lubrense, nella provincia di Napoli, dagli agenti della Polizia di Stato con l'accusa di incendio doloso: l'uomo, infatti, ha dato alle fiamme la casa vacanze che aveva preso in affitto nella cittadina della Penisola Sorrentina, per poi darsi alla fuga. Questa notte, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Sorrento sono intervenuti in via Partenope a Massa Lubrense, dove era stato segnalato l'incendio di una casa vacanze. Insieme ai poliziotti, sul posto sono arrivati anche i carabinieri, gli uomini della Capitaneria di Porto e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e domato il rogo, scoprendo che era stato appiccato volontariamente.

La fuga è durata poco: il piromane è stato arrestato dalla polizia

I poliziotti, grazie alla descrizione dettagliata fornita dal gestore della struttura ricettiva, si sono messi immediatamente sulle tracce del turista che alloggiava nella casa vacanze e lo hanno rintracciato poco dopo in via Fontanella, dove il 51enne ha cercato di nascondersi dietro un camion della nettezza urbana per non essere identificato: gli agenti lo hanno però raggiunto e lo hanno arrestato per incendio doloso; sconosciuti i motivi che hanno spinto il 51enne a dare alle fiamme la casa vacanze, pesantemente danneggiata dal rogo.