“Curva C”: i volti dei tifosi del Napoli su Castel dell’Ovo il 3 giugno per lo Scudetto Il 3 giugno a Castel dell’Ovo il progetto “Curva C”, realizzato da Ciaopeople con il patrocinio del Comune di Napoli e della Soprintendenza dei beni culturali.

A cura di Redazione Napoli

Il 3 giugno 2023 il volto di oltre 200 tifosi sarà proiettato su Castel dell'Ovo, per celebrare la vittoria del terzo scudetto del Calcio Napoli. Il progetto, chiamato "Curva C", è stato realizzato dal gruppo editoriale Ciaopeople, con il patrocinio del Comune di Napoli e della Soprintendenza dei beni culturali. Tanti anche i volti noti che hanno partecipato all'iniziativa: dagli intellettuali come Maurizio de Giovanni agli artisti come Clementino ed Enzo Avitabile, ma anche persone delle associazioni che ogni giorno si occupano della città come Cleanap, Wau Napoli, Premio GreenCare, Sii Turista Della Tua Città, e naturalmente i volti della città in generale, delle persone comuni che vivono Napoli e il Napoli.

Al di fuori della mostra fotografica e della proiezione prevista per sabato 3 giugno, tutti potranno raccontare la festa e l’amore per Napoli dal loro punto di vista, attraverso un filtro Instagram realizzato ad hoc dal team di Ciaopeople e disponibile a questo link. L’Amministrazione comunale ha accolto con favore il progetto, inserendolo nell’ambito della programmazione dedicata alla festa per lo scudetto. L'iniziativa di Ciaopeople "aprirà" la festa scudetto del Napoli, che il giorno dopo disputerà l'ultima gara di campionato contro la Sampdoria e riceverà il trofeo "Coppa dei Campioni d'Italia" con una cerimonia ufficiale all'interno dello stadio Maradona. Per l'occasione, la città e la provincia si riempiranno di maxischermi che trasmetteranno l'evento in diretta dalle principali piazze.