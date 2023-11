CUP Unico Regionale fermo per 2 giorni in Campania: stop alle prenotazioni ospedaliere Si ferma il Cup Regionale della Campania dalle 14 di sabato 25 fino alle 7 di lunedì 27 novembre: “Interventi di manutenzione programmata”. Stop alle prenotazioni, ai pagamenti dei ticket e a tutti gli altri servizi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Niente Cup per poco meno di 48 ore in Campania: per lavori di manutenzione programmata da parte detecnici della Società Regionale per la Sanità (Soresa) che gestiscono il Cup Unico Regione Campania – Portale Salute del Cittadino, dalle 14 di domani, sabato 25 novembre, e fino alle 7 di lunedì 27 novembre, ci sarà un fermo del sistema. Di conseguenza, tutte le prenotazioni per le Asl della Campania attraverso la piattaforma regionale subiranno uno stop temporaneo: non si potranno prenotare o disdire prenotazioni, procedere ai pagamenti dei ticket, né tantomeno revocare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, aderire alle campagne vaccinali in corso, accedere ai propri documenti sanitari caricati in piattaforma.

Alcune Asl, come ad esempio quella di Avellino, ha fatto sapere ai cittadini che abbiano già prenotato una vista per il pomeriggio del 25 novembre "a provvedere al pagamento del relativo ticket entro le ore 14 di domani, affinché la prestazione possa essere regolarmente erogata e refertata", sia per le visite ambulatoriali sia per quelle intramoenia. Lo stop al Cup Unico Regionale, infatti, porterà al blocco di tutte le attività connesse, compreso "l'accesso diretto alla piattaforma web, procedure agli sportelli del Cup-ticket dislocati sul territorio e alle casse automatiche, servizio di prenotazione/pagamento presso le farmacie convenzionate". L’ASL Avellino e l’Azienda Ospedaliera Moscati, tra le prime a rendere noto l'imminente blocco del sistema, hanno fatto sapere attraverso una nota stampa che "si scusano con l’utenza per i disagi che potrà causare" agli utenti.