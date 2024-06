Cuoca brasiliana morta, l’ipotesi: caduta per fare una foto. Gli scatti su Instagram prima della tragedia

video suggerito

A cura di Nico Falco

Potrebbe essersi sporta troppo mentre scattava delle fotografie Roberta Beckman Hofmann, la cuoca 35enne di origini brasiliane deceduta dopo un volo di sette metri da un muretto del belvedere di Quadrelle, in provincia di Avellino: sul suo profilo Instagram le ultime fotografie risalgono proprio a venerdì sera, giorno della tragedia, e mostrano una veduta dallo scalone di via Auricchio. La donna è stata soccorsa dal 118 dopo la segnalazione di un passante, è morta poche ore dopo nell'ospedale di Nola. L'autopsia è stata effettuata, sarà decisiva per capire se la 35enne è stata vittima di un malore.

Cade da muretto, deceduta cuoca 35enne

I soccorsi sono intervenuti in località Fusaro intorno alle 21 di venerdì scorso, 7 giugno. La 35enne era a terra in stato di incoscienza, le sue condizioni sono apparse subito gravi; è stata immediatamente trasportata in ospedale a Nola, dove è però il suo cuore ha smesso di battere. Il primo esame, condotto dal medico legale, ha evidenziato lesioni compatibili con una caduta accidentale ed escluso la presenza di segni di violenza di altro genere. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Baiano, in collaborazione col Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino.

L'ipotesi della foto, gli scatti su Instagram

La donna, di origini brasiliane e residente in Italia, lavorava in un ristorante di Avella. Dal suo profilo Instagram traspare la sua passione per le fotografie e, in particolare, per i panorami, per gli scorci. Proprio tra quegli scatti potrebbe esserci la chiave della tragedia: le ultime fotografie sono state pubblicate la sera di venerdì scorso. Si tratta di tre fotografie che ritraggono la stessa veduta, è Quadrelle. E, da diversi particolari, si intuisce anche da quale punto siano state scattate: è lo scalone del belvedere.