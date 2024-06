video suggerito

Cade dal muretto e precipita per 7 metri, donna di 35 anni muore nell’Avellinese La tragedia a Quadrelle, in località Fusaro; la donna, nella caduta, ha riportato lesioni gravissime. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Una 35enne di origini brasiliane è deceduta nella tarda serata di ieri nell'ospedale di Nola, dove era stata portata in gravissime condizioni a seguito di una caduta: era precipitata da un muro alto circa 7 metri in località Fusaro, a Quadrelle, in provincia di Avellino; sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano, che si stanno occupando degli accertamenti col supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino.

Ad accorgersi della donna era stato un passante, che intorno alle 21 di ieri, 7 giugno, aveva notato il corpo alla base del muro e aveva allertato il 118; all'arrivo dei soccorsi la 35enne era priva di coscienza e le sue condizioni erano apparse da subito gravi; l'ambulanza era ripartita alla volta dell'Ospedale Civile di Nola, dove, nonostante i tentativi di rianimarla, la vittima è deceduta. Sulla dinamica sono in corso indagini, ma si sarebbe trattato di un incidente: un primo esame esterno, condotto dal medico legale, ha evidenziato la presenza di traumi e lesioni compatibili con una caduta accidentale e non sono stati rilevati segni di violenza di altro tipo. È possibile che la donna abbia perso l'equilibrio mentre era seduta sul muretto o dopo essersi sporta troppo.