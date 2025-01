video suggerito

Cumana chiusa per voragine, tutte le nuove linee bus sostitutive dal 7 gennaio La Cumana potrebbe restare chiusa tra Bagnoli e Torregaveta fino a marzo. Da martedì 7 gennaio istituite nuove navette bus: tutte le linee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Autobus sostitutivi e treni-navetta per sopperire alla chiusura della Cumana nel tratto Bagnoli-Torregaveta che potrebbe protrarsi fino a marzo 2025. La linea su ferro gestita da Eav è chiusa nel tratto prospiciente la stazione di Pozzuoli a causa di una voragine scoperta la vigilia di Natale, il 24 dicembre scorso. Al di sotto della è stata trovata una grossa cavità, che ha indotto la società partecipata della mobilità della Regione Campania ad interrompere il servizio e ad allestire un servizio di navette sostitutivo. Il caso ha voluto che proprio in questi mesi si sia in procinto di aprire la nuova linea ferroviaria Cumana di Pozzuoli che manderà in disuso quella attualmente inutilizzabile. La nuova linea però non è ancora pronta, per cui, per qualche mese, bisognerà pazientare e utilizzare le navette.

Eav: "Problema grave, tratta limitata a Montesanto-Bagnoli"

L'Eav, nella giornata di oggi, venerdì 3 gennaio 2025, ha presentato un piano di navette bus sostitutivo aggiornato, con il dettaglio delle linee che saranno attive per il periodo dell'emergenza. Mentre si sta valutando la possibilità di attivare delle navette ferroviarie, dei trenini, in sostanza, che potrebbero circolare sui due spezzoni della vecchia linea ancora percorribili.

Per quanto riguarda la voragine, l'Eav, in una nota, spiega che in merito "al problema della frana che ha interessato il sottosuolo (fogne, non proprietà EAV) della sede ferroviaria nella stazione di Pozzuoli della Cumana, le ultime verifiche effettuate in questi giorni hanno confermato la particolare gravità del fenomeno e l’impossibilità, allo stato attuale, di riaprire in tempi brevi la circolazione ferroviaria. Pertanto, la stessa resta limitata alla tratta Montesanto-Bagnoli, mentre tra Bagnoli e Torregaveta viene confermato il servizio sostitutivo di autobus che verrà rafforzato con più autobus. Sono allo studio navette ferroviarie limitatamente al percorso Arco Felice/Torregaveta, mentre la riapertura della intera linea intera ferroviaria prevede tempi di uno-tre mesi".

Cumana, tutte le navette sostitutive dal 7 gennaio

Di seguito sono riassunte tutte le soluzioni alternative che EAV ha messo in campo, con decorrenza 7 gennaio, sia con i propri autobus che con l’ausilio di ditte esterne:

Linee bus:

a) L1,L2,L3 – Tra Torregaveta e Napoli insiste la linea ordinaria EAV “Napoli-Monte di Procida” che collega Torregaveta, Bacoli e Monte di Procida a Napoli (nel grafico le L1, L2 ed L3 ) con il percorso che effettua fermate in corrispondenza di numerose stazioni della linea Cumana: Fusaro, Baia, Lucrino, Arco Felice, Agnano, Edenlandia, Mostra, Fuorigrotta, e prosegue poi fino a Porta Nolana. Il programma prevede complessivamente 85 corse giornaliere.

insiste la linea ordinaria EAV “Napoli-Monte di Procida” che collega Torregaveta, Bacoli e Monte di Procida a Napoli (nel grafico le ) con il percorso che effettua fermate in corrispondenza di numerose stazioni della linea Cumana: Fusaro, Baia, Lucrino, Arco Felice, Agnano, Edenlandia, Mostra, Fuorigrotta, e prosegue poi fino a Porta Nolana. Il programma prevede complessivamente 85 corse giornaliere. b) S1 – È stata poi disposta una prima linea sostitutiva tra Torregaveta e Bagnoli ( S1 nel grafico) via Solfatara, con fermate a Torregaveta, Fusaro, Lucrino, Arco Felice, Pozzuoli, Agnano e Bagnoli (la fermata di Agnano è prevista solo per i bus provenienti da Torregaveta) con corse ogni 20 minuti per l’intero arco di esercizio in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei treni della linea Cumana per e da Montesanto; le corse nelle fasce di particolare affollamento saranno effettuate con 2 bus contemporanei;

– È stata poi disposta una prima linea sostitutiva tra Torregaveta e Bagnoli ( nel grafico) via Solfatara, con fermate a Torregaveta, Fusaro, Lucrino, Arco Felice, Pozzuoli, Agnano e Bagnoli (la fermata di Agnano è prevista solo per i bus provenienti da Torregaveta) con corse ogni 20 minuti per l’intero arco di esercizio in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei treni della linea Cumana per e da Montesanto; le corse nelle fasce di particolare affollamento saranno effettuate con 2 bus contemporanei; c) S2 – Un’ulteriore linea sostitutiva collega Bagnoli a Pozzuoli su Via Napoli-Lungomare Pertini-Via Matteotti ( S2 sul grafico) con fermate in prossimità delle stazioni di Dazio, Gerolomini, Cappuccini e fino al Parcheggio Matteotti con corse, anche in questo caso, ogni 20 minuti per l’intero arco di esercizio in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei treni della linea Cumana per e da Montesanto;

– Un’ulteriore linea sostitutiva collega Bagnoli a Pozzuoli su Via Napoli-Lungomare Pertini-Via Matteotti ( sul grafico) con fermate in prossimità delle stazioni di Dazio, Gerolomini, Cappuccini e fino al Parcheggio Matteotti con corse, anche in questo caso, ogni 20 minuti per l’intero arco di esercizio in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei treni della linea Cumana per e da Montesanto; d) S3 – Infine, verrà implementato con un servizio sostitutivo la linea bus che collega Torregaveta e Licola (S3 nel grafico) con corse ogni 24 minuti per l’intero arco di esercizio che consentono di raggiungere la ferrovia Circumflegrea e proseguire in treno fino a Montesanto.

Inoltre, sulla linea Circumflegrea il servizio ferroviario sarà potenziato con l’aggiunta di un’ulteriore composizione multipla (passeremo da 4 a 5 doppie composizioni) per consentire una più adeguata capacità di trasporto. Sul sito eavsrl.it oltre agli orari dei singoli servizi automobilistici descritti, è possibile consultare i percorsi e tutti i punti di fermata delle singole linee in modo da individuare la soluzione alternativa migliore.