Cucciolo cade in un fosso profondo 5 metri: messo in salvo dai vigili del fuoco Un cucciolo di cane finito in un fosso profondo 5 metri salvato dai vigili del fuoco a San Tammaro, nel Casertano: affidato ai veterinari, è in buone condizioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il cucciolo salvato dai pompieri.

Un cucciolo di cane è finito in un fosso a San Tammaro, nel Casertano, restando bloccato: fortunatamente i suoi lamenti sono stati sentiti dai residenti, che hanno allertato così i pompieri, che sono riusciti a tranne in salvo il povero animale prima che il freddo e la pioggia gli causassero ipotermia e conseguenze ben più gravi. La vicenda è accaduta nel pomeriggio di ieri, in via Gian Battista Vico, una strada che costeggia un grande terreno agricolo proprio al confine tra San Tammaro e la vicina Santa Maria Capua Vetere.

Attorno alle 15, alcuni residenti del posto hanno iniziato a sentire latrati tipici di un cucciolo spaventato: era per l'appunto il cagnolino finito in un fosso vicino, visibilmente spaventato. I suoi latrati di disperazione, visto che con la forte pioggia che da giorni si sta abbattendo in tutta la Campania (ed in particolare nel Casertano) non riusciva ad uscire dal fosso dove era probabilmente caduto accidentalmente, hanno attirato i residenti che così hanno a loro volta allertato i vigili del fuoco. Sul posto è giunta una squadra del distaccamento di Aversa: i caschi gialli si sono calati nel fosso, profondo circa 5 metri, e lo hanno recuperato. Il povero cane era rimasto bloccato tra arbusti e sterpaglie, cercando disperatamente di uscire. Liberato, lo hanno quindi portato in salvo, affidandolo poi ai medici del servizio veterinario della vicina Frattaminore per le cure del caso. Il piccolo pare in ottima salute e a parte una leggera ipotermia e il comprensibile spavento, si trova ora al sicuro, in attesa di trovare una famiglia che possa accudirlo.