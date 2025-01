video suggerito

Cucciolo abbandonato, vaga denutrito per strada: il cane salvato dai carabinieri È accaduto a Calitri, nella provincia di Avellino. Il cucciolo, dopo essere stato soccorso dai carabinieri, è stato affidato a un’associazione del territorio. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un cucciolo di cane abbandonato, che vagava per strada denutrito, è stato salvato dai carabinieri a Calitri, nella provincia di Avellino. I militari dell'Arma del Nucleo Forestale di Lacedonia, unitamente ai colleghi della linea territoriale, in seguito a una segnalazione sono intervenuti a Calitri, dove si sono imbattuti in un cucciolo di razza meticcia che, disorientato e con segni visibili di sofferenza, vagava per le strade della cittadina irpina.

I carabinieri hanno richiesto l'intervento del medico veterinario dell'Asl di Avellino che, intervenuto sul posto, ha prestato le opportune cure al cucciolo, che è stato poi affidato a una associazione del territorio. Purtroppo, rendono noto i carabinieri, l'abbandono degli animali, soprattutto cani, lungo le strade della provincia di Avellino è un fenomeno diffuso; l'Arma si impegna quotidianamente a sensibilizzare la cittadinanza.

L'impegno delle forze dell'ordine in questo senso è testimoniato dai tanti interventi effettuati. Soltanto qualche giorno fa nel Salernitano, sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi di Sicignano, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Eboli hanno salvato un cicciolo di cane che vagava sulla strada a scorrimento veloce, rischiando di essere investito dai veicoli in transito.