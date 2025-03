video suggerito

Cane rinchiuso e abbandonato nell'ex mercato della frutta di Poggioreale: salvato dai vigili Il cane è stato trovato in un piccolo locale, recintato da una rete metallica e in pessime condizioni igieniche: l'animale è stato salvato dagli agenti della Municipale.

A cura di Valerio Papadia

Un cane abbandonato, rinchiuso in un locale in pessime condizioni igienico-sanitarie: l'animale è stato salvato a Napoli dagli agenti della UOTP della Polizia Municipale. Il cane è stato scoperto durante un sopralluogo effettuato in via Domenico Aulisio, nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Poggioreale, che versa in stato di totale abbandono e degrado. I poliziotti hanno scoperto che l'animale, un cane di razza meticcia, era rinchiuso in un piccolo locale, all'interno di una struttura fatiscente nell'ex mercato della frutta; il locale, che versava in pessime condizioni igieniche, era sigillato con una rete metallica.

Gli agenti della Polizia Municipale si sono così subito prodigati per liberare il cane, preso in carico poi dal personale veterinario dell'Asl Napoli 1 Centro, intervenuto sul posto. Pertanto, l'animale è stato dotato del microchip, obbligatorio per legge, e poi trasferito presso una struttura adeguata per ricevere le cure del caso.

L'ex mercato della frutta di Poggioreale: abbandonato da anni, diventerà un palazzetto per sport ed eventi

L'area che ospitava una volta il mercato ortofrutticolo di Poggioreale, a ridosso dell'omonimo carcere e del Centro Direzionale, versa in uno stato di abbandono e di degrado ormai da anni. Ultimamente, però, si è tornati a parlare dell'area per il progetto di riqualificazione che la interessa: l'ex mercato della frutta, infatti, sarà trasformato in Arenapoli, palazzetto per sport ed eventi, che diventerà la nuova casa del Napoli Basket e un'arena per spettacoli e concerti in grado di ospitare, al coperto, circa 15mila persone.