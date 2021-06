Cinque cuccioli abbandonati in strada: i carabinieri che ricevono una segnalazione e risalgono a due persone che erano state viste fermarsi nei pressi del luogo dell'abbandono con la propria macchina. Ma qui, uno dei due li aggredisce e finisce per essere arrestato, salvo poi essere rimesso in libertà questa mattina dopo la convalida del fermo. Ma l'uomo smentisce categoricamente di essere coinvolto nell'abbandono dei cuccioli.

Una vicenda ancora tutta da chiarire, insomma, quella avvenuta in contrada Sant'Angelo, nel comune sannita di Paupisi. Qui, attorno alle 21 di ieri sera, è stata segnalata la presenza di cinque cuccioli abbandonati in strada: i carabinieri sono così giunti sul posto, trovando i cinque cagnolini visibilmente spaventati e chiaramente abbandonati in aperta campagna. Ascoltati i presenti, questi hanno segnalato che poco prima una vettura di cui erano riusciti a prendere la targa si era fermata proprio sul posto, allontanandosi subito dopo: particolare importante, la presenza dei cinque cuccioli in quel punto dove l'automobile, fermatasi, era ripartita subito dopo.

Dalla targa, i militari dell'Arma sono risaliti alla proprietaria della vettura, raggiungendola così nella sua abitazione di San Giorgio del Sannio, dove vive assieme al marito. E proprio quest'ultimo si è mostrato fin da subito "insofferente" alla vista dei carabinieri, tanto che quando questi hanno fatto qualche domanda alla donna per capire se avesse avuto un ruolo nella vicenda dei cuccioli abbondanti, l'uomo ha dato in escandescenze, inveendo prima contro la moglie stessa e poi contro i carabinieri, fino ad aggredirli fisicamente. Nei confronti della donna, l'uomo ha anche gettato il mazzo di chiavi di casa, nel tentativo di colpirla. L'uomo è stato così bloccato non senza difficoltà e portato in caserma, dichiarato in arresto per violenza, resistenza e lesioni ai carabinieri, oltre che per maltrattamenti in famiglia verso la propria moglie. Il pm di turno, Licia Fabrizzi, ha poi disposto la misura dei domiciliari per l'uomo.

Questa mattina l'uomo si è presentato per la direttissima davanti al giudice Simonetta Rotili, spiegando di non avere responsabilità per l'abbandono dei cani: diversamente invece non ha potuto negare di aver avuto un comportamento scellerato verso la moglie ed i carabinieri. Secondo la versione dell'uomo, lui e la moglie stavano rientrando a casa quando avrebbero notato i cuccioli lungo la strada, fermandosi solo per fare loro qualche foto ed un video con il cellulare, dal momento che i cagnolini gli si erano avvicinati scodinzolando loro. Una versione che ora è al vaglio degli inquirenti.