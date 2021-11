Crollo palazzina nel Casertano, trovato il cadavere dell’anziano disperso È stato individuato il cadavere del 74enne Mario Sgambato, disperso da ore dopo il crollo della palazzina in cui viveva a Caserta; la moglie estratta viva.

A cura di Nico Falco

I soccorritori hanno individuato il corpo di Mario Sgambato, il 74enne disperso da questa mattina dopo il crollo della palazzina in cui viveva con la moglie a Cancello Scalo, frazione di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. A causare il cedimento della struttura, che si è completamente distrutta, una esplosione probabilmente dovuta a una fuga di gas. La donna era stata estratta diverse ore fa, intorno alle 13, ferita ma viva. Dell'anziano, invece, nessuna traccia. Era evidente che fosse rimasto sepolto sotto le macerie, ma la speranza era di trovarlo ancora vivo. Fino a quando, nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco non hanno localizzato il corpo ormai già senza vita: l'uomo è stato travolto da due solai, è probabilmente morto sul colpo.

L'incidente è avvenuto all'alba. La potenza dell'esplosione ha ridotto l'edificio a un ammasso di mattoni, tramezzi e pilastri: come si vede nelle foto e nei video, l'intera struttura si è sgretolata, crollando su se stessa. I soccorritori hanno dovuto farsi largo per diverse ore tra le macerie per cercare di salvare i coniugi, che dalle informazioni recuperate erano gli unici che si trovavano nella villetta bifamiliare ormai disintegrata: a breve la porzione sfitta sarebbe stata occupata da una giovane coppia con un bambino.

La donna, Giuseppina Sgambato, anche lei 74 anni, è stata estratta intorno alle 13; ha riportato ustioni sul 70 per cento del corpo. È stata inizialmente portata nell'ospedale di Caserta ma probabilmente, visto il tipo e la gravità delle ferite, nelle prossime ore verrà trasferita al centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli.