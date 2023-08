Crollo in palazzo disabitato nel centro di Napoli, sgomberate 2 famiglie da quello accanto Due famiglie sono state sgomberate da un edificio di via della Maddalena, a seguito del crollo avvenuto nell’edificio accanto; chiusa temporaneamente la strada.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due famiglie, per un totale di 9 persone, di cui 4 minori, sono state sgomberate oggi da un edificio di via della Maddalena, nel centro di Napoli, a pochi passi dalla stazione Centrale; la decisione, in via cautelativa, a seguito del crollo avvenuto nel palazzo accanto, disabitato da anni e dichiarato inagibile, dove i solai hanno ceduto e sono rimaste in piedi soltanto le mura esterne.

Le operazioni di sgombero sono state svolte con la collaborazione della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e degli uffici tecnici della Quarta Municipalità; le due famiglie coinvolte hanno trovato subito una sistemazione alternativa autonomamente. Per consentire gli interventi di messa in sicurezza è stato subito transennato il tratto di strada adiacente all'edificio in cui c'è stato il crollo ed è stata temporaneamente interdetta la circolazione con presidio della Polizia Municipale. La strada verrà riaperta al termine della messa in sicurezza, affidata alla NapoliServizi.