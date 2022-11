Crollo cimitero di Poggioreale, dopo 10 mesi inizia il recupero delle salme Installate due gru di 40 metri per sollevare i detriti del crollo. Per recuperare tutti i resti dei defunti ci vorranno mesi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Dopo 10 mesi dal crollo delle congreghe di San Gioacchino e dei Dottori Bianchi inizia il recupero delle salme al cimitero monumentale di Poggioreale. Questa mattina, le due enormi gru di 40 metri hanno cominciato a sollevare i pesanti detriti che erano rimasti alla mercé delle intemperie per tutto questo tempo. Dopodiché, si procederà anche al recupero dei resti mortali dei defunti, sui quali saranno effettuati anche test del Dna per il riconoscimento. Tutte le salme saranno custodite provvisoriamente in locali appositi, come anticipato da Fanpage.it.

Installate due gru di 40 metri

Il crollo avvenne nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorsi, legato, secondo le prime ricostruzioni, ai lavori della metropolitana Linea 1, per la quale si sta costruendo una nuova stazione nell'emiciclo di Poggioreale, i cui lavori al momento sono fermi per una indagine della Procura. Il Comune, in collaborazione con i vigili del fuoco, ha installato le gru di 40 metri di altezza e completato l’allestimento della tensostruttura presso la Chiesa Madre per l’accoglienza temporanea dei resti mortali recuperati, i Vigili del Fuoco hanno avviato una fase preliminare di ricognizione dall’alto perlustrando l’area a bordo dei cestelli elevatori per individuare e rimuovere altre eventuali situazioni di criticità.

Per recuperare tutti i resti dei defunti ci vorranno mesi

Subito dopo si passerà alla fase di recupero dei resti che si protrarrà presumibilmente per i prossimi mesi. A seguire le fasi di recupero erano presenti l’Assessore ai Cimiteri Vincenzo Santagata, insieme ai servizi cimiteriali, ed il rappresentante di Metropolitana Napoli. Ieri, in occasione della ricorrenza dei defunti, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi aveva deposto dei fiori nei luoghi dei crolli, in segno di rispetto. “Il recupero dei resti delle salme travolte dal crollo è sempre stata la massima priorità per la nostra Amministrazione – ha evidenziato l'assessore ai Cimiteri, Vincenzo Santagada – oggi abbiamo finalmente intrapreso questa nuova fase che siamo intenzionati a seguire con la massima attenzione”.