Napoli, crollo a Palazzo San Giacomo, il tetto cede per infiltrazioni: sgomberato l’ufficio stampa Il cedimento è avvenuto al terzo piano, dove si trova l’ufficio stampa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla il tetto a Palazzo San Giacomo, sede del Municipio di Napoli. Paura tra i dipendenti. Il cedimento è avvenuto al terzo piano, dove si trova l'ufficio stampa. Sono in corso le verifiche da parte dei tecnici. Si sta valutando la possibilità di trasferire i dipendenti in altra sede in via temporanea. Palazzo San Giacomo è attualmente sottoposto ad un profondo intervento di restauro e ristrutturazione che sta riguardando progressivamente le varie ali del palazzo.