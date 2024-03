Crollano calcinacci in Galleria e sfondano parabrezza di auto in corsa: incidente sulla Avellino-Salerno Incidente nella Galleria Montepergola, sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, chiusa in entrambi i sensi di marcia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cadono calcinacci dalla volta della Galleria Montepergola, sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, e sfondano il parabrezza di un'auto in corsa. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 16 marzo 2024, attorno alle ore 20,30. Per fortuna, per gli occupanti sembra che non ci siano state gravi conseguenze, secondo le prime informazioni. Solo un grande spavento per l'improvviso cedimento che ha investito la loro autovettura. La Galleria, nel frattempo, è stata chiusa per motivi precauzionali, nell'attesa dei lavori di messa in sicurezza.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco di Avellino, i quali, dopo essersi sincerati che gli occupanti del veicolo incidentato stavano bene, hanno provveduto a mettere in sicurezza la Galleria. Il tunnel è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia. I pompieri hanno rimosso le parti pericolanti. Mentre, a scopo precauzionale, è stato interdetto il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia. Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi sopralluoghi per verificare le condizioni della Galleria.

Galleria Montepergola chiusa

L'intervento dei pompieri è proseguito per tutta la notte a causa della caduta di calcinacci su un'autovettura in transito. I vigili del fuoco hanno dovuto chiudere la galleria a scopo precauzionale. Il tunnel resterà interdetto fino a quando non saranno fatti i lavori di ripristino e di messa in sicurezza. Al momento la galleria è ancora chiusa. Saranno programmati interventi di ripristino nel più breve tempo possibile per consentire la riapertura al transito veicolare in tutta sicurezza.

Leggi anche Incidente dopo la Galleria Quattro Giornate: auto finisce sul guard rail e si incastra

Anas: "Le strade alternative"

Anas in una nota spiega:

Al fine di consentire delle verifiche tecniche strutturali, all’interno della galleria “Montepergola”, a seguito di una caduta calcinacci avvenuta nella serata di ieri 16 marzo, è stato temporaneamente interdetto al traffico il R.A. 2 “ Raccordo Autostradale di Avellino” all’altezza del km 23 in entrambi i sensi di marcia. Il personale Anas insieme ai Vigili del Fuoco stanno ultimando le verifiche che consentiranno di ripristinare la regolare circolazione lungo l’arteria. Il traffico in direzione Avellino viene deviato verso l’uscita “Solofra” e in direzione Salerno a “Serino”. Sul posto sono presenti le squadre dei Vigili del Fuoco, di Anas e le Forze dell'Ordine.