Crolla un palazzo a Frattaminore: tanta paura ma nessun ferito Crolla un palazzo a Frattaminore, in via Liguori. Tanta paura ma nessun ferito: era disabitato da alcuni anni. Il video del crollo pubblicato in Rete.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un palazzo è crollato a Frattaminore, in provincia di Napoli. Tanta paura, ma nessun ferito: l'edificio era infatti disabitato da diversi anni. Il momento del crollo è stato ripreso da un residente del posto, che ha ripreso con un cellulare proprio gli istanti in cui il palazzo è venuto giù: video che è poi diventato virale una volta che è stato diffuso sui canali social da alcune pagine satiriche, come Welcome to Favelas. Il crollo è avvenuto sabato 1° ottobre, ma in queste ore con la diffusione del filmato le immagini hanno iniziato a circolare in Rete, portando così la notizia anche nel resto d'Italia.

L'edificio crollato si trova su via Liguori, nel cuore della cittadina dell'hinterland napoletano. Il sindaco Giuseppe Bencivenga ha spiegato che "è definitivamente crollato un pezzo parte di un fabbricato parzialmente pericolante". Il primo cittadino ha anche emanato "un'ordinanza di sgombero che valeva sia per gli occupanti del fabbricato che per alcune case nei pressi". Sul posto sono giunte dopo il crollo sia i vigili del fuoco sia le forze dell'ordine che assieme al Comune di Frattaminore "sono impegnati a seguire ciò che riguarda l’incolumità dei cittadini, essendo il fabbricato di natura privata. Per evitare quindi danni alle persone c’è stato anche un momentaneo sgombero di alcune persone che vivevano in una parte non crollata. Seguiremo con attenzione", ha aggiunto ancora il sindaco Bencivenga, "per quanto di nostra competenza, le esigenze di queste persone e monitorerò personalmente per far sì che non si creino eccessivi disagi e che venga salvaguardata l’incolumità delle persone".