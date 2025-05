Crolla soffitto a scuola, panico tra studenti e prof nella palestra del Napoletano Crolla il soffitto a scuola. Panico tra gli studenti e i docenti dell’Istituto Gandhi di Casoria. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla il soffitto a scuola di Casoria e scoppia il panico tra studenti e professori che affollano la palestra. L'episodio è avvenuto nell'istituto "Gandhi" di via Torrente a Casoria, Comune della provincia di Napoli, nella mattinata di oggi, martedì 6 maggio 2025. I genitori adesso chiedono interventi immediati per garantire la messa in sicurezza del plesso. La vicenda è stata segnalata dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha pubblicato le immagini del cedimento sui suoi canali social. Il video riprende gli istanti del crollo. Si sentono prima vari tonfi, dopodiché avviene il distacco del controsoffitto che si schianta sul pavimento fragorosamente, scatenando la paura tra i presenti.

Borrelli e Iavarone (Avs): "Poteva essere una tragedia"

Sulla vicenda sono intervenuti Borrelli, contattato da diversi genitori, e il consigliere comunale di Avs, Salvatore Iavarone:

Stamattina nella palestra della scuola Gandhi di Casoria c'è stato un crollo di parte del soffitto nella palestra alla presenza di alunni e docenti. Solo la fortuna ha impedito una tragedia.

I genitori degli alunni, poi, hanno dichiarato al parlamentare ambientalista:

"Noi genitori pretendiamo immediatamente di un serio controllo per verificare le condizioni di sicurezza dell’istituto. È impensabile quanto accaduto e se ci fosse stato qualche ragazzo sotto?".

Per Borrelli, "è evidente che una cosa del genere non sarebbe mai dovuta succedere. Poteva essere una tragedia. Non è possibile che in una scuola avvenga un tale cedimento. I nostri ragazzi devono poter andare in scuole sicure e monitorate. Per questo chiediamo di sapere come sia stato possibile ciò e quali provvedimenti si intendano adottare".

Mentre Iavarone sottolinea che "quanto accaduto alle 11,10 presso la palestra dell’Istituto "Gandhi" in via Torrente, è un segnale evidente che nonostante il grande sforzo fatto quotidianamente dagli operatori del mondo della scuola, le nostre strutture scolastiche necessitano di una manutenzione seria e costante, quella di oggi poteva essere una vera e propria tragedia, i nostri ragazzi meritano di studiare e formarsi in strutture sicure e all’avanguardia".