Crolla palazzina ad Afragola, si scava tra le macerie: nessuna persona coinvolta Si scava alla ricerca di eventuali dispersi tra le macerie della palazzina crollata nella serata di ieri, domenica 2 gennaio, ad Afragola, in provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

I vigili del fuoco hanno scavato tutta la notte alla ricerca di dispersi tra le macerie della palazzina che nella serata di ieri, domenica 2 gennaio 2022, è crollata nel centro di Afragola, in provincia di Napoli. Il crollo si è verificato in via Ciaramella, come detto nel cuore della città della provincia partenopea, intorno alle 21.20 di ieri: sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che subito si sono adoperati alla ricerca di persone coinvolte nel crollo. I soccorritori hanno scavato tutta la notte alla ricerca di dispersi: in un primo momento, si era sparsa la voce che ci fossero 4 persone coinvolte nel crollo, ma da quanto si è appreso successivamente, pare che l'edificio crollato fosse disabitato da tempo; per il momento, infatti, i soccorritori non hanno trovato nessuno sepolto sotto le macerie.

Nella tarda serata di ieri, anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, in costante contatto con le forze dell'ordine e i soccorritori sul posto, ha riferito che non risultano persone coinvolte nel crollo. L'edificio, come detto in precedenza, dovrebbe essere disabitato da tempo, ma la preoccupazione dei soccorritori è che il crollo possa aver coinvolto qualche passante che si trovava in strada in quel momento: per questo, si è scavato tutta la notte. Ma la notizia che al momento arriva da Afragola, per fortuna, è che nessuna persona risulta coinvolta dal crollo della palazzina. Ad Afragola, nel mese di dicembre, si erano verificati già due crolli: due voragini si erano aperte improvvisamente in strada, ma anche in quelle occasioni non si erano registrati feriti.