Afragola, crolla un palazzo disabitato

A cura di Enrico Tata

Un palazzo è crollato nel centro storico di Afragola, città metropolitana di Napoli. Il crollo è avvenuto, stando a quanto si apprende, in via Ciaramella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco per verificare la presenza di persone all'interno dello stabile. Sembra, tuttavia, che il palazzo fosse disabitato da tempo. Risultano quattro cittadini residenti all'interno della palazzina, ma la stessa sembra essere in disuso e vuota da diverso tempo. È probabile, quindi, che le quattro persone residenti vengano rintracciate in breve tempo dalle forze dell'ordine.

I vigili del fuoco segnalano che l'intervento è stato effettuato alle 21.20 "per il crollo di una palazzina di quattro piani disabitata. In corso verifiche per escludere l’eventuale coinvolgimento di passanti". Il cedimento del palazzo potrebbe aver coinvolto anche eventuali passanti ed è per questo che i vigili stanno tuttora scavando nel luogo dove si è verificato il crollo (per il momento, fortunatamente, non si segnalano vittime o feriti).

Non è il primo crollo che si è verificato negli ultimi mesi nel centro storico del paese. A inizio dicembre, per esempio, si sono aperte due grosse voragini nel sottosuolo e sono state sgomberate sei famiglie.