Crispano, 16enne accoltellato vicino la Villa Comunale: arrestato un coetaneo per tentato omicidio

L’aggressione si è verificata nella serata di ieri nella cittadina della provincia di Napoli. Sul posto la Polizia di Stato, che ha arrestato un 16enne: il minore è stato portato in carcere.
A cura di Valerio Papadia
Una serata di violenza e di sangue quella di ieri, venerdì 6 marzo, a Crispano, nella provincia di Napoli, dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato da un coetaneo. Stando a quanto si apprende, la vittima, mentre si trovava vicino all'ingresso della Villa Comunale della città, è stato avvicinato da un coetaneo, giunto sul posto a bordo di uno scooter, che ha poi estratto un coltello e colpito il 16enne con fendenti al polso e al fianco.

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Nel nosocomio sono intervenuti anche gli agenti dei commissariati di Afragola e Frattamaggiore della Polizia di Stato, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e hanno avviato le indagini: i poliziotti hanno così identificato il 16enne ritenuto responsabile dell'aggressione, che è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Questa mattina, all'esito dell'udienza di convalida, il 16enne è stato portato in carcere.

Su quanto accaduto a Crispano è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari. In una nota della Prefettura si legge: "In merito all’episodio delittuoso consumatosi ieri a Crispano, ove un minorenne è stato ferito con arma bianca, per futili motivi, da un coetaneo, immediatamente individuato ed arrestato dalla Polizia di Stato, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, manifesta il proprio apprezzamento alle Forze dell’ordine per la prontezza dell’intervento e rende noto, altresì di aver disposto un’intensificazione dei servizi di controllo sul territorio di riferimento. La vicenda sarà oggetto di uno specifico approfondimento in occasione di un prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica".

