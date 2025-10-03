Crede che il figlio subisca bullismo, va a scuola e minaccia gli insegnanti: denunciato nel Salernitano

È accaduto questa mattina a Campagna: l’uomo è stato identificato e denunciato dalla Polizia Municipale. L’istituto ha invece avviato una indagine interna per verificare eventuali episodi di bullismo.

Momenti di tensione nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre, in un istituto scolastico comprensivo di Campagna, nella provincia di Salerno: il genitore di uno degli studenti è arrivato nell'istituto e ha minacciato insegnanti e personale scolastico; stando a quanto si apprende, l'uomo avrebbe agito come conseguenza di presunti episodi di bullismo di cui sarebbe stato vittima il figlio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Campagna che, dopo aver riportato la calma all'interno dell'istituto scolastico, hanno ascoltato le testimonianza dei presenti e hanno poi identificato il padre dell'alunno, che è stato denunciato per minacce alla competente Autorità Giudiziaria.

La scuola ha avviato una indagine interna sulla vicenda

Quanto accaduto ha creato evidente scompiglio all'interno dell'istituto scolastico e ha comportato la temporanea interruzione delle lezioni, che poi sono ricominciate dopo l'intervento della Polizia Municipale. A causa dell'episodio di stamane, la dirigenza scolastica ha fatto sapere di aver avviato una indagine interna all'istituto, per verificare eventuali episodi di bullismo o comunque situazioni di disagio tra gli studenti e garantire così il loro benessere.