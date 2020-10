In Campania, da venerdì 9 ottobre 2020, i singoli cittadini privati possono fare il tampone per il Coronavirus anche nei centri di analisi privati, con obbligo di comunicare gli esiti, positivi e negativi, alla piattaforma sanitaria regionale. Nella regione sono circa 600 i laboratori di analisi, di questi circa la metà ha i requisiti per poter fare i tamponi, in quanto dotata di laboratorio specialistico di biologia molecolare (genetica, microbiologia e virologia). Ma a questi si aggiungono i cosiddetti centri di analisi spoke, ossia laboratori dove si possono fare comunque i prelievi dei tamponi naso-faringei e che si affidano poi ad altri laboratori hub per processarli. Quindi, per sapere se il laboratorio sotto casa fa i tamponi Covid, si può semplicemente telefonare.

Come si fa il tampone Covid a pagamento a Napoli e in Campania

Qual è la procedura per fare il tampone privatamente in Campania. “Non ci sono linee guida emanate dalla Regione Campania – spiega Gennaro Lamberti, presidente Federlab Campania – per questo stiamo adottando un protocollo interno, che ricalca quelli già utilizzati per i test sierologici che stiamo già facendo da aprile”.

Non serve la ricetta medica

Per fare il tampone al centro analisi privato non c'è l'obbligo della presentazione della ricetta medica. Anche se è importante segnalarlo al proprio medico di famiglia che in caso di positività attiverà tutte le procedure previste per l'assistenza da parte dell'Azienda sanitaria locale di competenza.

I sintomatici non possono fare il tampone privatamente

“Nessun paziente sintomatico si deve rivolgere alle strutture private per fare il tampone – spiega Gennaro Lamberti – Perché in quel caso devono rivolgersi obbligatoriamente al medico di base che attiverà l'Usca, l'unità mobile medica dell'Asl, per fare il tampone direttamente a casa. Venire in un centro privato con i sintomi da Covid mette a rischio contagio non solo il personale ma anche tutti quelli che si trovano in sala d'attesa e lungo il tragitto”.

Chi può fare il tampone Covid19?

“Tutti possono fare il tampone, ad eccezione dei sintomatici Covid, che devono necessariamente rivolgersi a percorsi di sanità pubblica. Possono fare il tampone privatamente anche pazienti asintomatici o che hanno avuto contatti diretti o indiretti con un positivo Covid”.

Prenotazione obbligatoria in laboratorio

A questo punto, se si rientra nei casi ammessi, è necessario telefonare al proprio laboratorio di fiducia per sapere se esegue il tampone per il Covid. Viene eseguita una sorta di triage telefonico, nel quale il laboratorio chiede la situazione clinica e fissa l'appuntamento per il tampone. “La prenotazione è obbligatoria – spiega Lamberti – per assicurare che il centro di analisi possa organizzare il lavoro, evitando assembramenti e la promiscuità del paziente sospetto Covid con altri pazienti”.

Il prelievo del tampone

Al giorno e all'ora indicati dall'appuntamento ci si può recare al centro di analisi privato. Qui il paziente viene ricevuto in una stanza dedicata, separata dalla sala d'attesa degli altri pazienti, dal personale qualificato che indossa tutti i DPI di protezione (Camice, mascherina, visiera o occhiali, guanti, calzari, eccetera). Il personale di laboratorio all'ingresso misura la temperatura al paziente. Quindi viene fatto il tampone. Non c'è bisogno di essere a digiuno per fare il tampone.

Quanto costa il tampone Covid in Campania?

Non c'è un costo fisso per il tampone Covid eseguito dai laboratori privati. La Regione Campania ha determinato un valore medio di rimborso, una sorta di prezzo suggerito, di circa 62 euro, sulla scorta di quanto fatto dalla Regione Lombardia. Ma i prezzi possono variare da centro a centro e si aggirano mediamente dai 50 ai 60 euro.

In quanti giorni si hanno i risultati del tampone

Il tampone viene subito processato dal centro di analisi. Il referto viene inviato al paziente nel giro di 24-48 ore. Il laboratorio provvede nel giorno stesso a caricare i dati del tampone sulla piattaforma informatica regionale Sinfonia della Soresa, dove viene indicato l'elenco di tutti i tamponi eseguiti nelle 24 ore dai centri analisi privati, con orario, nome, cognome, indirizzo e data di nascita del paziente. Se il tampone è positivo, vengono avvisati il medico curante e il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di competenza.

Centri analisi privati già presi d'assalto

“Sono già tantissime – spiega Lamberti – le richieste che stanno arrivando ai centri di analisi da parte dei singoli cittadini privati. Parliamo di centinaia di richieste al giorno. Stiamo cercando di disciplinarle. Tra i laboratori che hanno i requisiti alcuni sono già pronti per partire, penso ai centri che fanno già da settembre i tamponi per la medicina del lavoro e la medicina dello sport. Altri si aggiungeranno. Nei prossimi giorni avremo un dato a regime. Dal punto di vista epidemiologico questi dati rientrano nel totale dei tamponi eseguiti nelle 24 ore nella Regione Campania e vanno a sommarsi a quelli fatti dai centri pubblici, come l'Asl del Frullone o il Cotugno. Per questo, è lecito pensare che il numero di tamponi fatti in Campania nei prossimi giorni aumenterà notevolmente”.