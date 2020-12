Campania in zona verde per i nuovi contagi Covid19, cioè con un aumento di casi su 100mila abitanti nell’ultima settimana inferiore alla media nazionale. Questi i dati della Fondazione Gimbe aggiornati al 17 dicembre 2020. Resta ancora alto, tuttavia, il numero di positivi al Coronavirus attuali in Campania: 86.553, al secondo posto dopo il Veneto che è a quota 95.779. Tra le città (dati aggiornati al 15 dicembre), Benevento è in zona rossa, cioè si registra un aumento superiore alla media regionale dei casi, mentre Salerno e Avellino in zona arancione, Napoli in zona gialla e Caserta nella verde.

Un trend quindi nettamente in miglioramento nel complesso, rispetto alla fase acuta della seconda ondata Covid di novembre. Il grafico di Gimbe illustra il posizionamento delle Regioni in relazione alle medie nazionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (3 – 17 dicembre) e dell'incremento percentuale dei casi (10 – 17 dicembre). I colori del grafico, e quindi delle zone, specifica Gimbe, “non si riferiscono in alcun modo a quelli delle aree di rischio identificate dal DPCM 3 novembre 2020”. Nel riquadro verde, dove si colloca la Campania, si posizionano le Regioni con numero di nuovi casi per 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane e incremento percentuale dei casi nell’ultima settimana, inferiore alla media nazionale.

È atteso per oggi, intanto, il report dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento del contagio e sul rischio delle regioni. Sulla base dello studio, poi, il ministero della Salute dovrebbe emanare un'ordinanza con la nuova classificazione dei colori delle regioni. L'ordinanza attuale che vede la Campania in zona arancione scade domenica 20 dicembre. Tuttavia il Governo Conte ha già sancito il blocco degli spostamenti per tutt'Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio, mentre nelle prossime ore potrebbe arrivare un nuovo DPCM con ulteriori restrizioni.