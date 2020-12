in foto: Immagine di repertorio

La Mostra d'Oltremare sarà il centro delle vaccinazioni di massa per il Coronavirus a Napoli per 6 mesi. Il polo fieristico di Fuorigrotta è stato scelto dall'Asl Napoli 1 per ospitare il Vaccine Center cittadino dove somministrare le dosi a tutta la popolazione napoletana. La richiesta era stata avanzata dall'Asl al Comune di Napoli, socio di maggioranza dell'ente fieristico, in Prefettura. Il bando prevede di realizzare il centro vaccinale nei Padiglioni 1 e 2 della Mostra per un periodo da 2 a 6 mesi. L'appalto da 185.600 euro, scaduto oggi, prevede l'allestimento di info-point, sala accettazione, sala vaccini, sala di attesa e di osservazione post vaccino, area di primo soccorso e di stoccaggio delle dosi. Al momento si stanno valutando le offerte arrivate.

Il Comune: "Usiamo anche i drive-in"

Il Comune di Napoli ha proposto all'Asl di continuare ad utilizzare per le vaccinazioni anche i tre drive-in dell'Anm finora usati per i tamponi rapidi gratis. I tre parcheggi di Fuorigrotta, Gianturco e Chiaiano, andrebbero in aggiunta al Vaccine Center della Mostra d'Oltremare. Nell'appalto per il polo fieristico è prevista anche un'area logistica con depositi separati per pulito e sporco, un'area operatori sanitari con spogliatoi annessi ai locali igienici e spazio relax e un'area gioco per bambini. La Mostra d'Oltremare, in virtù dei suoi grandi spazi, è già stata utilizzata durante il periodo del lockdown per ospitare all'interno del Padiglione 6 il deposito dei pacchi alimentari del Comune per i poveri.

Per le vaccinazioni ci saranno 15 box

L'area per le vaccinazioni sarà dotata di 15 box per effettuare le vaccinazioni contemporaneamente, una volta uscito da un box, il cittadino avrà un'ampia area a disposizione con le sedie per aspettare i 15 minuti per verificare eventuali reazioni anomale al vaccino. L'appalto comprende la fornitura, il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi richiesti nel bando oltre ai mezzi necessari per realizzare l'allestimento del Covid Vaccine Center.

L'allestimento degli spazi è previsto con pannelli divisori autoportanti, pannelli strutturati per confinamento spazi chiusi, la fornitura di arredi, anche la fornitura dell'impianto audio/video, dell'illuminazione di dettaglio per postazioni e box, degli arredi, delle grafiche interne ed esterne, dell‘area gioco bambini e tutti i componenti e gli accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nell'atto di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi. La fornitura, è scritto nel bando, dovrà avvenire tra il 1 gennaio 2021 e la mezzanotte del 6 Gennaio. Il 12 gennaio la Regione Campania ha annunciato le prove generali della vaccinazione.