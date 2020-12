Ultimi giorni per poter fare il tampone rapido gratis per il Coronavirus nei tre drive-in messi a disposizione dal Comune di Napoli. La convenzione scade il 31 dicembre e finora sono stati fatti circa 4.500 tamponi a settimana. A Palazzo San Giacomo però è già arrivata la richiesta dei medici di famiglia di poter utilizzare le aree nei prossimi mesi per la campagna di vaccinazione di massa per il Covid, in aggiunta alla Mostra d'Oltremare, che è stata già richiesta dall'Asl Napoli 1 Centro al Municipio in Prefettura. L'assessore alla Salute Francesca Menna: “Il servizio dei tamponi nei drive-in sarà attivo fino al 31 dicembre, ma stiamo immaginando di mantenerlo e farlo diventare una modalità di collegamento cittadino-medico di base, come luogo di incontro al di fuori degli ambulatori. L'uso dei parcheggi per le vaccinazioni potrebbe essere strategico”. Si tratta dei tre drive-in all'Ex Palasport di Fuorigrotta, a Gianturco e a Chiaiano, messi a disposizione dall'Anm ai medici di famiglia per i test antigenici e attivati il 10 novembre scorso, come anticipato da Fanpage.it.

Vaccinazioni Covid, numero verde di psicologi contro le fake news

Tra le altre iniziative del Comune di Napoli a supporto della lotta contro il Covid, ci sarà un numero verde per il sostegno psicologico sulla vaccinazioni. “Abbiamo messo in piedi già durante il primo lockdown – spiega l'assessore alla Salute, Francesca Menna, intervenuta in commissione Ambiente, presieduta da Marco Gaudini – il numero di telefono per l'assistenza psicologica che durerà anche durante tutto il periodo della vaccinazione, perché sono arrivate molte segnalazioni di persone con grandi problemi di panico e preoccupazione. Diversi psicologi iscritti all'albo e alle Scuole di specializzazione hanno chiesto di mettere a disposizione le proprie competenze gratuitamente, soprattutto a sostegno di anziani, ma anche giovani e persone sole, della periferia. Si tratta di un sostegno di primo livello, che segnala poi all'Asl di competenza i casi più importanti. Questa iniziativa può essere d'aiuto per le ansie da vaccinazione. Girano un sacco di fake news di persone che non hanno idea della modalità della vaccinazione e di come reagisce il corpo nel momento in cui si introduce Rna, Dna o antigene”.

Menna: “Usare i drive-in per le vaccinazioni Covid”

“In queste settimane – aggiunge l'assessore Menna – abbiamo attrezzato i parcheggi Anm per fare i tamponi rapidi per il Coronavirus. Abbiamo installato le tende, collegati l'elettricità e il wifi, in modo da connettere i drive-in con le piattaforme Asl. Sono stati fatti circa 1.500 tamponi rapidi per ogni parcheggio. La rete ha risposto molto bene, tanto che ci hanno chiesto, nel caso la vaccinazione dovesse essere fatta anche in altre aree aggiuntive rispetto alla Mostra d'Oltremare, di poter replicare questo metodo, cioè di poter accedere ai parcheggi Anm su prenotazione tramite il medico di famiglia. Il sistema dei drive in ha molti vantaggi perché è all'aperto e senza assembramenti”.