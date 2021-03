Muore per Covid all'età di 57 il professor Emilio D'Onofrio: era docente di matematica presso l'Istituto Statale "Monsignor Pasquale Guerriero" di Avella, in Irpinia. L'uomo si era ammalato la settimana scorsa, e sabato era stato ricoverato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino sabato scorso, quando le sue condizioni si erano aggravate. Il docente, dopo due giorni di ricovero nel reparto Covid del Moscati, era passato quindi in terapia intensiva. Ma non è bastato e, nelle ultime ore, ha perso la battaglia contro il Cornavirus.

Lutto nel paese avellano, alle porte del mandato baianese e a due passi dalla provincia di Napoli. In molti conoscevano infatti il docente, sebbene per un periodo avesse insegnato anche fuori regione. "La Comunità Scolastica dell'I.C.S. Giovanni XXIII – G. Parini di Baiano ha accolto con profonda tristezza la notizia della prematura morte del Professor Emilio D'Onofrio", ha scritto la scuola in una nota, "titolare dell'insegnamento di matematiche e scienze ed in assegnazione presso l'Istituto comprensivo di Avella. Lo ricorda l'intero collegio docenti come persona coriacea e volitiva, puntuale nel suo lavoro fino all'eccesso di zelo ed integro nello svolgimento l'anno scolastico scorso della funzione strumentale di supporto ai docenti e referente per le prove Invalsi, aveva fortemente voluto ed ottenuto che una aula nell'edificio scolastico di Via Luigi Napolitano in Baiano fosse strutturata con meticolosità di arredi e risorse strumentali, per consentirgli una didattica evoluta ed inclusiva. Tutti i dipendenti dell'Istituzione del profilo del personale Amministrativo e Collaborativo, tutti i Docenti e il Dirigente Scolastico lo ricordano con grande amabilità e rispetto", conclude la nota.