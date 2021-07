Covid, la Regione annulla la Festa di Sant’Anna a Ischia e i concerti al Giffoni Film Festival Il governatore Vincenzo De Luca: “Dobbiamo sospendere una serie di eventi nell’ambito dei quali non è possibile controllare ed evitare assembramenti. Si è deciso di annullare i concerti al Giffoni Film Festival e la festa di Sant’Anna a Ischia per evitare assembramenti e il rischio di ripresa del contagio”.

“Dobbiamo spegnere subito i focolai in Campania. Dobbiamo sospendere una serie di eventi nell'ambito dei quali non è possibile controllare ed evitare assembramenti. Si è deciso di annullare i concerti al Giffoni Film Festival. Analogamente con eventi religiosi, credo non ci siano condizioni per la Festa di Sant'Anna ad Ischia – il prossimo 26 luglio – c'è stata una valutazione in questi giorni di Asl e Polizia. Si pensava prima di limitare le presenze, ma in questo caso rischi un muro di 9mila persone sul molo di Ischia. Sarebbe un delitto per una giornata di festa chiudere per mesi”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta web del venerdì.

Ad Ischia l'amministrazione comunale il 15 luglio scorso aveva predisposto un dispositivo per consentire di tenere la Festa di Sant'Anna, ma in versione limitata, consentendo l'accesso solo ai possessori di Green Pass. Un evento che ha radici profonde, nel 1932, considerato l'evento clou dell'estate ischitana. La certificazione di avvenuta vaccinazione anti-Covid19 avrebbe consentito di accedere al Piazzale delle Alghe, al Pontile Aragonese e agli scogli che si affacciano sulla Baia di Cartaromana, considerati il luogo principale della festa di Sant'Anna. La decisione del Governatore Vincenzo De Luca, invece, è stata alla fine di annullare del tutto la festa di Sant'Anna per il 2021.

“Oggi – riprende il governatore – nei locali pubblici fanno finta di fare i controlli, poi all'una di notte abbiamo le feste da ballo, ragazzi che si passano le bottiglie di birra l'uno con l'altro. Io mi meraviglio che il contagio sia cresciuto in maniera così limitata per quanto successo in questi giorni. Noi, abbiamo inasprito con una ordinanza firmata ieri i controlli a Capodichino e nelle principali stazioni ferroviarie. I gestori possono delegare alle Asl i controlli. A Capodichino chi viene dall'Ue o da altri Paesi del mondo deve certificare l'avvenuta vaccinazione o sarà messo in quarantena. In queste settimane i controlli sono stati inesistenti”.