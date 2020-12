In Campania l'indice di trasmissibilità del Coronavirus Rt è 0,65: è il più basso d'Italia, dove la media è 0,90. Questi i dati della bozza del monitoraggio sull'andamento del contagio dell'Istituto Superiore di Sanità, relativi alla settimana 14- 20 dicembre, che dovranno essere confermati prima della pubblicazione attesa per venerdì 25 dicembre. La scorsa settimana l'Rt nazionale si era attestato a 0,86 confermando la ripresa della crescita (quindici giorni fa era a 0,82). Secondo il report di questa settimana, la Campania sarebbe a rischio basso. Dati positivi, che vanno in controtendenza rispetto a quelli nazionali che segnano una leggera crescita. Ciò nonostante, la Campania è rimasta zona arancione questa settimana, a seguito dell'ordinanza numero 98 del governatore Vincenzo De Luca, a differenza della classificazione del Governo Conte che la collocava in area gialla. Da domani passerà ad area rossa assieme al resto d'Italia e vi resterà per tutto il periodo festivo, ad eccezione di pochi giorni in cui sarà arancione.

Per quanto riguarda i dati del monitoraggio dell'Iss, al primo posto invece figura il Veneto, con un Rt di 1,11, cioè superiore alla soglia di allerta fissata a uno, mentre subito dopo c'è il Molise a 1,02. Anche la scorsa settimana erano le stesse due regioni con i valori nazionali più alti: Molise (1,48) e Veneto (1,01). Le restanti sono tutte sotto il valore soglia di 1. Il valore più basso è in Campania a 0,65. In particolare, 5 Regioni (Liguria, Marche, Puglia, Umbria e Veneto) sono classificate a rischio Alto; 12 a rischio Moderato, di cui 4 (Emilia-Romagna, Molise, PA Trento e Valle d'Aosta) sono a elevata probabilità di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità. Quattro Regioni sono classificate a rischio Basso.