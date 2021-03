Sono 149 le persone morte per Covid19 in Campania dall'inizio di marzo. In 5 giorni si è registrato un picco di decessi legati alla pandemia del Coronavirus, che attualmente hanno raggiunto quota 4.427. Una media di circa 30 persone al giorno che hanno perso la vita per motivi legati alla pandemia. Lunedì primo marzo, si sono registrati 20 deceduti, di cui12 nelle 48 ore prima e 8 nei giorni precedenti, ma registrati in ritardo. Martedì i morti sono stati 36, di cui 7 nelle 48 ore precedenti. Mercoledì 3 marzo sono saliti a 40, di cui 15 nelle ultime 48 ore. Giovedì altri 40 decessi, di cui 21 risalenti agli ultimi due giorni. Oggi, infine, altri 13 morti, di cui 8 nelle ultime 48 ore. ​​​​​​

Secondo la Fondazione Gimbe, con la seconda ondata del Coronavirus in Campania i decessi legati al Covid sono aumentati in valori assoluti dell’811% circa, nel periodo dal 1 ottobre 2020 fino al 24 febbraio scorso. Il primo ottobre 2020 i morti di Covid19 in Campania erano 463. Il 24 febbraio 2021 i decessi sono saliti a 4.219: 3.756 morti in più, otto volte in più rispetto ai decessi registrati nei primi 7 mesi della pandemia. La Campania, alla data del 24 febbraio, risultava la sesta regione più colpita d’Italia in termini di perdite di vite umane negli ultimi 5 mesi, dietro la Lombardia, che ha subito 11.229 morti, il Veneto (7.585), Emilia Romagna (5.942), Piemonte (5.162) e Lazio (4.896). Questi i dati della Fondazione Gimbe sull’andamento dei decessi legati al Coronavirus nelle regioni italiane con la seconda ondata, come si rileva nei grafici realizzati per Fanpage.it, aggiornati a mercoledì 24 febbraio 2021.