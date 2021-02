Sono oltre 40mila i nuovi casi di coronavirus in Campania nel mese di gennaio del 2021. Un nuovo anno che non inizia con il piede giusto dal punto di vista epidemiologico: in aumento quasi tutti i parametri di riferimento, compreso quello relativo ai ricoveri ed ai decessi. Aumenta anche il rapporto di positività, mentre l'unico dato positivo sembra essere quello relativo alle guarigioni.

In Campania, nel mese di gennaio 2021, sono emersi nel dettaglio 41.772 nuovi positivi al coronavirus, a fronte di 238.629 persone testate: un tasso di positività mensile pari al 17,50% complessivo. Vale a dire che ogni centro tamponi analizzati, quasi venti risultano positivi al Coronavirus. La media da inizio pandemia risale così al 14,44% con 233.179 positivi su 1.614.098 persone sottoposte ai test.

Forte aumento anche nel numero di decessi: 901 persone sono morte a causa di CoViD-19 nel solo mese di gennaio, a fronte però di 46.866 persone guariti. Il tasso di mortalità in Campania, dunque, resta basso nel complesso: 1,61% la media tra positivi e decessi da inizio pandemia. Aumentano come detto i ricoveri in ospedale: 78 in più nel mese di gennaio nei reparti ordinari, mentre restano pressoché stabili le intensive, dove la variazione è minima (7 ricoveri in meno). Questo il riepilogo totale dei dati relativi al solo mese di gennaio 2021: