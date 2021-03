Quasi seicento adesioni in poche ore: sono i medici specializzandi della Regione Campania, che hanno dato la propria disponibilità a somministrare il vaccino Covid rendendo così più veloci le pratiche in tutto il territorio, che proseguono a rilento. Lo ha comunicato la stessa Unità di Crisi della Regione Campania, spiegando che "sono già in 580 ad aver risposto alla call aperta questa mattina dalla Regione Campania e riservata agli specializzandi in Medicina da reclutare come vaccinatori. Ricordiamo che la procedura rimarrà aperta fino alle ore 15 del prossimo 30 marzo", spiega ancora l'Unità di Crisi.

Qui il link per informazioni e per dare la propria adesione: servirà ovviamente essere medici specializzandi per poter aderire alla call convocata dalla Regione Campania: i convocati saranno chiamati a coprire turni di 12 18 ore a settimana, in extra-orario rispetto alla formazione. E non è escluso che nei prossimi giorni possa arrivare anche il via libera ai medici di famiglia, che potrebbero contribuire ulteriormente a velocizzare la campagna vaccinale. Ad oggi, intanto, in Campania sono state consegnate 794.595 dosi di vaccino: di queste ne sono state somministrate 639.924, pari all'80,53% e con una media di 7.776 vaccinazioni al giorno. Coloro che hanno ricevuto anche le seconde dosi sono invece 205.165 in tutto. Complessivamente, sono 720.834 le adesioni alle vaccinazioni in Campania ad oggi, secondo i dati aggiornati al 24 marzo. Dei vaccini somministrati, 234.177 sono andati agli over 80, 233.735 agli over 70, 15.080 a conviventi o caregiver, 13.213 a disabili, 29.170 alle forze dell’ordine, 34.830 ai fragili, 160.629 al personale scolastico.