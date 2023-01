Covid Campania, oggi 610 contagi e 9 morti: bollettino di giovedì 19 gennaio 2023 In Campania 610 nuovi positivi su 9.123 test. Si registrano ulteriori 9 decessi. I dati del bollettino Covid di oggi, 19 gennaio, della Regione Campania.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta stabile la percentuale di positività in Campania, mentre nelle ultime ore c'è stato un lieve calo del numero di ricoverati. Si registrano altri 9 decessi (4 avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza ma contabilizzati ieri). I dati contenuti nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, giovedì 19 gennaio 2023.

I nuovi positivi sono 610, al fronte di 9.123 test, tra antigenici rapidi e molecolari, analizzati nella sessione di ieri (il bollettino, come sempre, mostra la situazione aggiornata alle 23:59 del giorno precedente). La percentuale di positivi, calcolata come il rapporto tra i test esaminati e quelli risultati positivi, è quindi del 6,69%, in linea con quella del bollettino di ieri, 18 gennaio, che era stata del 6,37% (corrispondente a 588 casi su 9.230 tamponi). Dei nuovi contagi registrati oggi, 68 sono stati riscontrati attraverso il tampone molecolare (2,86% su 2.376 test) e 542 con l'antigenico rapido (8,03% su 6.747 test analizzati).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Negli ospedali si registra un calo, seppur molto lieve, del numero dei ricoverati. I posti letto occupati in Terapia Intensiva passano da 17 a 16 (-1), con un tasso di occupazione che oggi è del 2,78% (su un totale di 575 posti letto di Rianimazione complessivamente presenti in regione); in degenza ordinaria Covid risultano ricoverate 298 persone, ovvero 13 in meno rispetto al precedente aggiornamento; l'occupazione è quindi del 9,43%, rapportata ai 3.160 posti letto disponibili in totale in Campania tra strutture pubbliche e offerta privata.