Covid Campania, oggi 3.866 contagi e 8 morti: bollettino di sabato 5 marzo 2022 Oggi sabato 5 marzo in Campania +3.866 positivi al Covid-9, 2.984 al test antigenico e 882 al tampone molecolare su 29.849 test effettuati.

A cura di Redazione Napoli

Oggi, 5 marzo 2022, dall'unità di crisi Covid della Campania vengono aggiunti 3.866 positivi al conto di ormai 2 anni di pandemia, 2.984 al test antigenico e 882 al tampone molecolare su 29.849 test effettuati (di cui 18.949 veloci e 10.900 molecolari). Sono 6 i deceduti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Il report posti letto su base regionale conta 648 posti letto di terapia intensiva occupati e 34 in terapia intensiva.

Il report settimanale della fondazione Gimbe che analizza l'andamento dell'epidemia, diffuso due giorni fa, dice che la Campania fa registrare, nella settimana che va dal 23 febbraio al primo marzo, una diminuzione dei nuovi casi (-32,3%) rispetto alla settimana precedente e una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100mila abitanti (2.263). Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (17%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (6,4%) occupati da pazienti Covid-19.

Ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha comunicato che l'ente riprende gli screening oncologici e dalla prossima settimana riapriranno anche tutti i reparti che erano stati chiusi per essere destinati ai pazienti Covid: