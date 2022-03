La Regione Campania riprende gli screening oncologici. Riaprono tutti i reparti Covid La Regione Campania riprende gli screening oncologici dalla prossima settimana. Riaperti tutti i reparti chiusi per il Covid. Camper nelle piazze per prevenzione.

A cura di Pierluigi Frattasi

La Regione Campania riprende gli screening oncologici. Mentre dalla prossima settimana riapriranno anche tutti i reparti che erano stati chiusi per essere destinati ai pazienti Covid. Ad annunciarlo il governatore Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta web del venerdì. “Il 7 e l'8 di questo mese – dice De Luca – riparte la campagna screening oncologico. Bisogna recuperare il ritardo drammatico per la prevenzione. Il Covid è alle spalle, ormai, bisogna riprendere quel lavoro quasi interrotto. Dobbiamo partecipare con grande convinzione”.

Camper in piazza per il tumore al seno e al colon

“La prossima settimana – ha aggiunto De Luca – apriremo reparti chiusi per accogliere pazienti Covid. Il Contagio è sotto controllo, ci sono tutte le condizioni per riaprire le attività ordinarie sospese in questo periodo”. Ci saranno camper nelle piazze per fare screening per i tumori al seno, alla cervice dell'utero e al colon retto. Dobbiamo partecipare con grande convinzione alla campagna di prevenzione" chiosa il Presidente della Campania.

Sabato della prevenzione per le donne

Già per domani, sabato 5 marzo 2022, l'Asl Napoli 1 Centro ha programmato una serie di screening gratuiti rivolti alle donne, nell'ambito dei Sabato della prevenzione. In maniera completamente gratuita e senza alcun tipo di prenotazione, ci sarà la possibilità per le donne fino ai 45 anni di sottoporsi a una visita senologica con eco mammaria. Sempre secondo il Ministero della Salute, il tumore della mammella è la patologia neoplastica a più alta prevalenza nel sesso femminile. Quelle invece tra i 25 e 64 anni, potranno sottoporsi ad un Pap test o un Hpv test.

Inoltre, le donne tra i 45 e i 69 anni potranno prenotare una mammografia. Ancora, ci sarà la possibilità di ritirare un kit, per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni, per la ricerca del sangue occulto nelle feci: uno strumento fondamentale per la prevenzione del tumore del colon-retto. I cittadini potranno sottoporsi a un esame spirometrico, per misurare la capacità polmonare e la funzionalità respiratoria, alla mappatura dei nei e a vaccini e tamponi anti Covid.