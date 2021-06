Sono 218 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania, a fronte di 5.692 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Dei nuovi casi, 91 sono i soggetti con sintomi, mentre altri 127 risultano asintomatici. L'incidenza quotidiana è dunque del 3,28%, frutto anche del minor numero di tamponi analizzati nel fine settimana, come avviene di frequente.

Registrati anche 8 nuovi decessi, di cui sei deceduti nelle ultime 48 ore ed altri due deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'ultimo bollettino: cifra che porta il totale a 7.229 vittime da inizio pandemia in tutta la regione. I guariti del giorno sono invece 789, per un totale di 348.023 persone guarite complessivamente dal Coronavirus in Campania. Cala ulteriormente la pressione sugli ospedali regionali: 648 i ricoverati per CoViD-19, di cui 54 nei reparti di terapia intensiva ed altri 594 in quelli di degenza ordinaria dei Covid Hospital.

Intanto, aperta la piattaforma vaccinale per tutti i giovani della Campania: subito un'ondata di prenotazioni che ha mandato in tilt la piattaforma regionale. Tantissimi gli over 20, gli over 30 e i minorenni che stanno aderendo alla campagna vaccinale, e il presidente Vincenzo De Luca corre ai ripari e spiega che la calendarizzazione è vincolata in primis alla disponibilità di dosi: "Abbiamo molti giovani, ne abbiamo chieste di più".