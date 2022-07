Covid Campania, oggi 10.078 contagi e zero morti: bollettino di domenica 3 luglio 2022 In Campania ci sono 10.078 nuovi casi Covid, con incidenza del 34,6%; non si registrano decessi. Il bollettino di oggi, 3 luglio 2022.

Resta alto il numero dei nuovi positivi in Campania: dalle ultimi analisi sono emersi altri 10.078 casi Covid, con una incidenza del 34,6% (ieri era stata del 35,05%, con 11.428 positivi su 32.601 test). I dati, aggiornati alle 23:59 di ieri, sono stati diffusi dalla Regione Campania nel bollettino ordinario Covid di oggi, 3 luglio 2022.

Dei nuovi positivi, 9.522 sono risultati tali al tampone antigenico rapido (su 25.131 test, incidenza del 37,89%) e 556 al molecolare (su 3.993 test, incidenza del 13,92%). Rispetto al precedente aggiornamento del bollettino di ieri non si registrano nuovi decessi (le vittime in Campania sono 10.633 dall'inizio dell'epidemia, nel febbraio 2020).

I numeri reali dei nuovi contagi potrebbero però essere ancora più alti: secondo i medici di famiglia, molte persone starebbero ricorrendo ai test fai da te, il cui risultato non viene registrato in automatico, e non starebbero comunicando la positività per evitare la quarantena. Nelle scorse ore la Regione Campania ha chiesto alle strutture sanitarie di aumentare i posti letto riservati Covid in quanto l'incidenza è superiore alla media nazionale.

Dal punto di vista dell'occupazione degli ospedali, risultano ricoverate in degenza ordinaria Covid 513 persone (+21 rispetto al precedente rilevamento), pari al 16,23 dei 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e private; in Terapia Intensiva ci sono 33 persone (+8 rispetto al bollettino di ieri), pari al 5,76% dei 573 posti letto presenti in regione.

