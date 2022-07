Covid Campania, oggi 11.428 contagi e 3 morti: bollettino di sabato 2 luglio 2022 Continua a salire il numero di contagi Covid in Campania: abbiamo di nuovo toccato e superato gli 11mila tamponi positivi al giorno.

A cura di Redazione Napoli

Sale il numero di contagi Covid-19 in Campania: il bollettino di oggi 2 luglio (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) certifica 11.428 positivi di cui: positivi all'antigenico: 10.800 e positivi al molecolare: 628. In Campania il tasso di positività, con gli ultimi dati del bollettino regionale Covid, supera il 35%. Ci sono, secondo i medici di famiglia, tantissimi campani che "sfuggono" a questo computo. Motivo? Fanno tamponi "fai da te" in casa che non vengono registrati sulla piattaforma Sinfonia della Regione Campania. I test effettuati ieri sono stati 32.601. Tre i morti negli ultimi 2 giorni ma registrati ieri.

Il report posti letto su base regionale riporta 573 posti letto di terapia intensiva disponibili e 25 occupati, sono invece 3.160 quelli ordinari a disposizione in Campania su 492 occupati. In pratica calano i ricoverati in intensiva, da 29 a 25, mentre crescono ulteriormente quelli in degenza ordinaria, passando da 481 a 492.

