In Campania contagi Covid “superiori alla media nazionale”. La Regione aumenta i posti letto in ospedale In Campania crescono i contagi e nel frattempo la Regione corre ai ripari, chiedendo di attivare altri posti letto Covid.

Con l'aumento dei contagi in Campania torna lo spettro della saturazione degli ospedali: il 29 giugno sulla scrivania dei Direttori Generali è arrivata una nota a firma di Antonio Postiglione, Dirigente della Regione Campania, in cui si legge una preoccupazione di Palazzo Santa Lucia per l'alto numero di positivi registrati negli ultimi giorni:

L'analisi di questi giorni dei dati relativi all'andamento della curva epidemica da Sars – Cov 2 evidenzia in Campania un aumento del tasso di incidenza, già superiore alla media nazionale, con il rischio di ulteriori prossimi incrementi.

Proprio per questo la richiesta pervenuta a tutta la rete ospedaliera dei posti letto, in particolare di degenza ordinaria, in base alla domanda del territorio di riferimento. Sempre nella nota a firma di Antonio Postiglione si legge:

Una prima conseguenza di tale incremento della curva epidemica è proprio la saturazione dei posti letto covid dedicati allocati nel Padiglione M dell'AORN Cardarelli, un fenomeno che da tempo si ripete anche in ragione della riconversione dei posti letto covid rimodulati in posti ordinari da parte delle strutture ospedaliere di Napoli e provincia.

Ma non è tutto. Perché a breve, specifica Postiglione, è prevista una riunione con il presidente Vincenzo De Luca. All'ordine del giorno non solo i posti letto, ma anche il contact tracing, anticorpi monoclonali e antivirali e tutte le cure preventive a disposizione. Intanto, nel bollettino del 2 luglio 2022 la Campania ha superato gli 11 mila tamponi positivi in un solo giorno. I pazienti positivi al test antigenico sono 10.800 e 628, invece, quelli positivi al molecolare.