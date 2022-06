“Covid, la variante Portoghese si diffonde, bisogna mantenere le mascherine al chiuso” De Luca: “Quest’estate avremo milioni di turisti in Italia dall’Europa, bisogna essere prudenti”

A cura di Pierluigi Frattasi

"Va diffondendosi in Europa la Variante Omicron BA.5, anche detta variante Portoghese, che è arrivata anche in Germania. Cerchiamo di indossare le mascherine al chiuso e nei luoghi di assembramento. Un piccolo sacrificio che ci salvaguarda da varianti che possono essere ancora fastidiose". A parlare è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha lanciato un appello a tutti i cittadini nel corso del suo intervento nella consueta diretta web del venerdì.

In Campania primo caso di Variante Portoghese

All'inizio di questa settimana è stato registrato in Campania il primo caso di positivo alla Variante Portoghese. Si tratta di una ragazza di 23 anni, infermiera militare di stanza a Taranto e in licenza a Napoli. La giovane è rimasta contagiata a maggio ed è già guarita. Negli scorsi giorni si sono avuti i dati del sequenziamento genetico del campione del suo tampone, che hanno evidenziato un contagio da variante portoghese, considerata più contagiosa rispetto ad altre varianti e ritenuta alla base della sesta ondata di Coronavirus in Portogallo e in Germania.

Covid, De Luca: "Bisogna essere prudenti"

Il governatore Vincenzo De Luca evidenzia che i casi di contagi in Campania sembrano essere in diminuzione, ma che bisogna mantenere alta l'attenzione. "Quest'estate – dice – avremo in Italia milioni di turisti, ci sarà un rimescolamento sociale e se è vero che abbiamo una situazione migliore rispetto agli scorsi anni, la prudenza non è mai eccessiva. Al di là delle carte bollate e dei decreti nazionali e regionali, la prudenza deve essere un comportamento normale, non obbligato dalla legge. Manteniamo le mascherina al chiuso e con gli assembramenti".