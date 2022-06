Covid Campania, a Napoli primo caso di Variante Portoghese: positiva 23enne La sottovariante della Omicron è considerata più contagiosa dagli esperti. Sarebbe alla base della sesta ondata di Coronavirus in Portogallo e Germania.

Primo caso in Campania di Variante Portoghese del Covid19 BA.5. Contagiata una ragazza di 23 anni. Si tratta di una sottovariante della Omicron, considerata più contagiosa dagli esperti e sarebbe alla base della sesta ondata di Coronavirus registrata in questi giorni in Portogallo e Germania. Il sequenziamento del campione del tampone positivo è stato effettuato dal laboratorio di analisi dell'Ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento regionale per la lotta al Coronavirus, afferente all'Ospedale dei Colli. La giovane risultata infettata dalla variante portoghese sarebbe una infermiera militare di stanza a Taranto e in licenza a Napoli. La donna aveva avvertito i primi sintomi il 22 maggio, con febbre e dolori all'addome, e si sarebbe recata all'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta per accertamenti. Qui, è risultata positiva al test antigenico rapido, confermato poi dal tampone molecolare. Anche i suoi familiari sarebbero risultati positivi. La giovane, che è rimasta in quarantena a casa, si è poi negativizzata il 30 maggio.

La variante portoghese più contagiosa

La variante portoghese del Covid19 è considerata dagli esperti più contagiosa rispetto ad altre varianti e sarebbe alla base dell'aumento dei contagi registrato in questi giorni sia in Portogallo che in Germania. Situazione che fa temere per una possibile sesta ondata di Coronavirus a partire soprattutto da dopo l'estate. L'Asl Napoli 1 Centro ha avviato i controlli di contact tracing sulla giovane, considerata la paziente zero della variante portoghese, per risalire ed isolare tutti i suoi possibili contatti. Ieri in Campania si sono registrati 1.830 positivi a fronte di 14.168 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati, con un tasso di positività è dunque del 12,98% giornaliero, più alto della media nazionale.

Secondo i dati del ministero della salute portoghese, 1.455 persone sono morte di Covid da quando il paese è entrato nella sesta ondata di pandemia in aprile e maggio. L'ultimo rapporto del dicastero e dell'Istituto Ricardo Jorge rileva che "la mortalità per tutte le cause è superiore ai valori previsti per il periodo dell'anno", aggiungendo che c'è stato "un aumento della mortalità specifica per Covid-19". Henrique Oliveira, matematico e membro del gruppo di lavoro sul monitoraggio della pandemia dell'Università di Lisbona, ha detto all'agenzia di stampa Lusa che il tasso di infezione suggerisce che i ricoveri nei reparti e nelle unità di terapia intensiva (ICU) rimarranno elevati fino alla fine di giugno.