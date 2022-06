Covid Campania, oggi 1.830 contagi e 2 morti: bollettino di mercoledì 8 giugno 2022 Sono 1.830 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, a fronte di 14.168 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati. Due i decessi, 308 i ricoverati.

Sono 1.830 i positivi del giorno a Covid-19 in Campania, a fronte di 14.168 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati. Lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero: il tasso di positività è dunque del 12,98% giornaliero, ancora una volta più alto della media nazionale, ma comunque in forte calo rispetto ai numeri registrati nelle scorse settimane.

Dei nuovi 1.830 positivi a Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania, 188 sono emersi dalle analisi di 4.717 tamponi molecolari, mentre gli altri 1.642 positivi arrivano dai 9.451 tamponi antigenici rapidi analizzati, una percentuale altissima dunque rispetto al rapporto tra molecolari e nuovi positivi. Due invece i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore, mentre non si segnalano "aggiornamenti" dai giorni precedenti.

Calano ancora i ricoveri in Campania dovuti a Covid-19: sono 308 gli ospedalizzati totali, di cui 12 nei reparti di terapia intensiva, e altri 296 nei reparti di degenza ordinaria. Nonostante dunque una circolazione del virus ancora molto forte, la protezione vaccinale e l'immunizzazione stanno fornendo dati confortanti, anche se il presidente De Luca ha sottolineato che per questa estate è consigliato utilizzare ancora la mascherina in caso di assembramenti. Questo invece il report posti dei posti letto su base regionale, e il rapporto tra quelli disponibili e quelli occupati: