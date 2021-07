Sono 98 i nuovi contagi al Coronavirus in Campania, a fronte di 6.200 nuovi tamponi molecolari analizzati nei laboratori regionali quest'oggi. Lo ha comunicato di Crisi della Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano, diffuso come di consueto nel primo pomeriggio di oggi e riferito alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività è dunque dell'1,58%, basso ma comunque quasi il triplo della media nazionale. Pesano infatti i pochissimi tamponi che vengono analizzati quotidianamente a fronte di un numero di contagi che resta comunque alto.

Sono invece undici i nuovi decessi comunicati quest'oggi, di cui tre (spiega il bollettino regionale) deceduti nelle ultime 48 ore mentre altri otto sono deceduti in precedenza ma registrati soltanto oggi. Resta bassa la pressione sugli ospedali campani: 230 i ricoverati totali, di cui 18 in terapia intensiva e 212 nei reparti di degenza ordinaria. Da qualche giorno, il bollettino regionale non conteggia più i soggetti sintomatici giornalieri, così come sono già da diverso tempo stati cancellati guariti giornalieri e quelli totali. Sempre dai numeri totali non vengono più comunicati neanche i deceduti da inizio pandemia, i casi totali e i tamponi totali analizzati. Insomma, un bollettino che con il tempo si è "scarnificato" riducendosi al minimo.

Questo il report sulla ripartizione dei posti letto su base regionale: