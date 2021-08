Covid Campania, 543 nuovi contagi e 4 morti: bollettino di giovedì 12 agosto

Aumenta la curva del contagio da Coronavirus in Campania: altri 543 nuovi casi in 24 ore, con quattro decessi. Superata dopo diverse settimane la quota dei trecento ricoveri in tutta la regione, di cui 16 in terapia intensiva ed altri 290 nei reparti di degenza ordinaria. Resta stabile il dato sulla vaccinazione: poco più di 3 milioni di persone hanno ricevuto la seconda dose.