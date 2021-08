Covid Campania, 473 nuovi contagi e un morto: bollettino di domenica 15 agosto I dati sulla pandemia di Coronavirus in Campania, diramati oggi, domenica 15 agosto 2021, dall’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale: sono 473 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.821 tamponi analizzati. Purtroppo, in Campania si registra un decesso.

Sono 473 i nuovi casi di contagio da Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.821 tamponi analizzati: questi i dati resi noti oggi, domenica 15 agosto 2021, dal consueto bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Si registra un morto: come rende noto l'Unità di Crisi, il decesso si è verificato nelle ultime 48 ore.

Diminuiscono i contagi, dunque, in Campania: ieri erano 711, mentre oggi sono 473 come detto, ma c'è da sottolineare come siano stati analizzati molti meno tamponi rispetto alle ultime 24 ore. Si registra, per fortuna, anche un calo dei ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Covid: sono 313, vale a dire quattro in meno rispetto a ieri. In calo anche i ricoveri in terapia intensiva, meno un ricovero rispetto a ieri: sono 15. Ecco, di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania, diramato oggi con il bollettino dell'Unità di Crisi: