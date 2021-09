Covid Campania, 461 nuovi contagi e 9 morti: bollettino di giovedì 2 settembre Sono 461 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, con altri nove decessi. Intanto, mentre la Campania resta ancora in zona bianca, c’è timore per un possibile focolaio di infezione Covid nel campo rom di Giugliano. Spaventano anche i novax: 23 su 24 ricoverati a Pozzuoli sono persone senza vaccino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 461 i positivi al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, con altri 9 decessi dovuti all'infezione da Covid-19: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania. Cinque di questi decessi erano avvenuti in precedenza, ma sono stati aggiunti al conteggio soltanto nelle ultime 24 ore, mentre gli altri quattro morti si erano registrati nei due giorni scorsi. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale: 389 le persone nei Covid Hospital della Campania, di cui 26 in terapia intensiva ed altri 363 nei reparti di degenza ordinaria.

Intanto, mentre la Campania resterà nella zona bianca Covid (i dati parlano del 4% di occupazione dei posti di terapia intensiva negli ospedali della Campania che gestiscono casi Covid e al 10% dell'area medica di degenza), c'è preoccupazione per quanto riguarda i non vaccinati. Nell'ospedale di Pozzuoli il reparto Covid è quasi interamente occupato da pazienti no vax: 23 ricoverati su 24 non sono vaccinati. Lo ha spiegato il direttore generale dell'azienda sanitaria, Antonio D'Amore. Ma si teme anche per un focolaio di Covid-19 nel campo Rom di Giugliano dopo la scoperta di un positivo, ricoverato, che ha infettato i parenti e probabilmente altri contatti stretti: la Regione Campania ha disposto una sorta di zona rossa e i tamponi naso faringei per tutti. Questi invece i dati complessivi della pandemia in Campania, come comunicato dalla Protezione Civile nazionale: