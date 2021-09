A Pozzuoli reparto Covid riempito dai no vax: 23 pazienti su 24 non sono vaccinati Nell’ospedale di Pozzuoli (Napoli), il Santa Maria delle Grazie, il reparto Covid è quasi interamente occupato da pazienti no vax: 23 ricoverati su 24 non sono vaccinati. Lo riferisce il direttore generale dell’azienda sanitaria, Antonio D’Amore, facendo il punto sulla situazione della copertura vaccinale. “Il mio appello è quello di correre a vaccinarsi”, dice.

A cura di Nico Falco

Un reparto Covid ancora tutto pieno, e praticamente occupato soltanto da no vax: dei 24 pazienti ricoverati al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, 23 non sono vaccinati. A riferirlo è Antonio D'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, che ha partire da giugno ha messo in campo una serie di campagne per aumentare la copertura vaccinale. "Da giugno – spiega – stiamo pensando a qualsiasi modo per vaccinare, dalla movida ai lidi. Abbiamo impostato la campagna con la prossimità e siamo andati molto bene. Abbiamo 670mila persone con doppia dose e manca poco per l'80% di popolazione vaccinata".

L'azienda sanitaria in questi giorni sta preparando una nuova campagna vaccinale, questa volta dedicata ai giovanissimi: si svolgerà con i camper e toccherà piazze e scuole dei comuni di Caivano, Casalnuovo, Giugliano, Qualiano e Quarto. "Oggi – spiega D'Amore, intervistato su Radio Crc – il primo obiettivo è quello di vaccinare i ragazzi. Non possiamo però giocare solo sui giovani, i nostri hub sono aperti anche per quelle fasce d'età che non si sono avvicinate ancora ai vaccini. Abbiamo la possibilità di dare Pfizer e Moderna a tutti e vedere 40/50enni non ancora vaccinati lascia perplessi. Il mio appello è quello di correre a vaccinarsi. In Italia abbiamo fatto 40 milioni di vaccinazioni".

La situazione dell'ospedale di Pozzuoli, "la Schiana", ricalca quella già riscontrata nelle ultime settimane in altre strutture: "Il reparto Covid non ha mai chiuso,d a 24 a 36 posti – spiega D'Amore – oggi sono tutti occupati, 23 sono no vax e uno solo è vaccinato. Se confrontiamo la stagione turistica di Ischia del 2020 con quest'anno abbiamo visto che su 300mila c'è stato un picco con 300 contagi che paragonato alla popolazione residente è basso: il 75% degli ischitani è vaccinato".