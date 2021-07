Covid Campania, 301 nuovi contagi e nessun morto: bollettino di domenica 25 luglio Ecco i dati relativi all’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, diramati oggi, domenica 25 luglio 2021, dall’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale: sono 301 i nuovi casi su 5958 tamponi molecolari analizzati. Per oggi non si registrano nuovi decessi.

A cura di Redazione Napoli

Sono 301 i casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 5958 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 6481 tamponi antigenici): questi i dati relativi all'andamento della pandemia di Coronavirus sul territorio, diramati oggi, domenica 25 luglio 2021, dal consueto bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Il tasso di positività – il rapporto tra tamponi molecolari risultati positivi su quelli analizzati – si attesta oggi al 5,05%, in aumento rispetto alle ultime 24 ore (ieri era al 4,2%). In Campania oggi non si registrano nuovi decessi.

I ricoveri negli ospedali

In Campania i contagi aumentano, come stabilito anche dall'ultimo monitoraggio dell'Iss, per effetto soprattutto della cosiddetta variante Delta, che è diventata dominante sul territorio, così come in tutto il Paese. Per fortuna, l'aumento esponenziale dei contagi non è accompagnato da un aumento dei ricoveri negli ospedali campani. Il bollettino odierno, infatti, riferisce di 180 ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid, ovvero quattro in più nelle ultime 24 ore (ieri erano 176), mentre i ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, vale a dire uno in meno nelle ultime 24 ore (ieri erano 12). Ecco, di seguito, il report sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: