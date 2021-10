Covid Campania, 200 positivi a Napoli nelle ultime 24 ore: i dati per provincia Sono 200 i positivi al Covid19 nella provincia di Napoli nelle ultime 24 ore su 1.474 tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 13,57%. Alto il tasso di positività anche nella provincia di Salerno, dove su 333 tamponi eseguiti si contano 45 positivi, con un’incidenza del 13,51%. I dati dell’Unità di Crisi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 200 i positivi al Covid19 nella provincia di Napoli nelle ultime 24 ore su 1.474 tamponi eseguiti, con un tasso di positività del 13,57%, cioè il rapporto tra positivi e test fatti, secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania per l'emergenza Coronavirus. Numeri aggiornati alla mezzanotte di domenica 24 ottobre 2021. Nel complesso, su un totale di 9.655 test fatti domenica, sono stati riscontrati 253 positivi in tutta la Campania, con un tasso di positività del 2,62%. Per avere un quadro complessivo però sull'andamento della pandemia in Campania bisognerà avere i dati settimanali.

I contagi nelle province della Campania

Alto il tasso di positività anche nella provincia di Salerno, dove su 333 tamponi eseguiti si contano 45 positivi, con un'incidenza del 13,51%. Mentre nelle altre province il numero di contagiati si mantiene basso. A Caserta su 151 tamponi fatti, i positivi sono 4, pari al 2,65%. Anche ad Avellino si riscontrano 4 positivi, ma su 79 tamponi, con una percentuale del 5,06%. Mentre a Benevento, su 23 tamponi effettuati, nessuno è risultato positivo.

Nel complesso i dati del weekend sulla pandemia del Coronavirus segnalano sempre un calo drastico del numero dei tamponi processati, Per questo motivo, l'Unità di Crisi della Campania invita ad aspettare il dato settimanale per avere un quadro complessivo del trend. La provincia di Napoli, ad ogni modo, si conferma tra le più colpite dal Coronavirus, anche ieri si registravano 197 positivi, con 97 casi a Napoli città, secondo i dati dell'Asl Napoli 1 Centro. Nella settimana dal 18 al 24 ottobre, per l'Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, l'incidenza dei positivi su 100mila abitanti in Campania è salita a 43,59, la settimana precedente (11-17 ottobre) era 32,60, e quella prima ancora (4-10 ottobre) 30,81.