Covid, a Napoli 220mila persone non sono ancora vaccinate: un napoletano su 4 senza prima dose I dati dell’Asl: a Napoli il 25% della popolazione non ha ricevuto la vaccinazione anti-Covid19. Verdoliva: “Contagi in aumento, vaccinatevi tutti”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono circa 223mila i napoletani non vaccinati contro il Covid19. Praticamente, circa un napoletano su quattro non ha ricevuto nemmeno la prima dose del vaccino e quindi non è protetto da eventuali contagi. Secondo i dati dell'Asl Napoli 1, infatti, la popolazione di Napoli città residente a gennaio 2021 che può vaccinarsi, ovvero dai 5 anni compiuti in su, risulta di 924.140 persone. Di queste, hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, ad oggi, 701.028, pari al 75,86%. Sono diversi i motivi per i quali queste persone non sono vaccinate. Accanto a coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute, comprovati dal proprio medico di base, ci sono però anche i No Vax che si sono rifiutati finora di ricevere la somministrazione.

L'Asl: "Contagi in aumento a Napoli, vaccinatevi"

L'Asl Napoli 1 Centro ha invitato tutti i cittadini che non si sono ancora vaccinati a farlo nel più breve tempo possibile. Oggi ci sono diverse tipologie di vaccino a disposizione, dai vaccini a base mRna, come Pfizer e Moderna, al "Nuvaxovid", prodotto dall'azienda americana Novavax, che è a base proteica, quindi con una tecnologia più tradizionale, e che prevede la somministrazione di due dosi, attraverso iniezioni intramuscolari nel braccio, a distanza di 21 giorni l'una dall'altra. Oggi, inoltre, è possibile per alcune categorie di pazienti ricevere anche le cure domiciliari con i farmaci antivirali dall'Asl.

"In queste settimane – ha spiegato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'ASL Napoli 1 Centro – stiamo registrando una ripresa della circolazione del virus, abbiamo un sensibile aumento dei casi positivi ma ci preoccupa quella fetta di popolazione che non ha ancora completato il ciclo vaccinale o che addirittura non ha fatto neanche la prima dose".