Costringe il pappagallo a estrarre con il becco le schedine del lotto da vendere ai turisti: denunciato un uomo Denunciato un uomo per maltrattamenti sugli animali: il fenomeno dei pappagallini della fortuna è sempre più diffuso a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella giornata di oggi, sabato dieci agosto, la Polizia locale di Napoli ha denunciato un uomo per maltrattamenti sugli animali e salvato un "pappagallino della fortuna". Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nel capoluogo campano: i volatili, a cui vengono strappate le penne che gli permettono di volare, vengono utilizzati per estrarre con il becco le schedine del gioco del lotto in cambio di soldi da parte dei turisti.

Gli agenti hanno individuato un uomo che, nonostante il caldo di questi giorni, trasportava in una scatola di legno, senza né acqua né cibo, un pappagallo della specie Parrocchetto ondulato e nella centralissima piazza San Domenico, nel cuore del centro storico, una delle zone più frequentate dai turisti, proponeva ai turisti di sfidare la sorte con l'aiuto del volatile.

Il pappagallino, a cui erano state strappate le penne remiganti, quelle che consentono agli uccelli di volare, veniva infatti liberato dalla scatola di legno solo quando era costretto a pescare con il becco le schedine del gioco del lotto, mediante movimenti stereotipati. A quel punto l'uomo offriva le schedine da giocare ai passanti in cambio di soldi.

La Polizia locale ha sequestrato l'uccellino e lo ha affidato alle cure del presidio ospedaliero veterinario "Frullone", nel frattempo ha denunciato l'uomo che lo deteneva per maltrattamenti sugli animali, reato per cui rischia dai tre ai diciotto mesi di reclusioni. Inoltre gli ha comminato una multa di 1200 euro.